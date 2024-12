Nach Trennung: Teddi Mellencamp dankt Ex für gemeinsame Zeit

Teddi Mellencamp (43), bekannt aus der Realityshow "The Real Housewives of Beverly Hills", sorgt aktuell für Verwirrung, da sie trotz ihrer Scheidung von Edwin Arroyave (47) den 16. Jahrestag ihres Kennenlernens feiert. Auf Instagram veröffentlicht sie nun mehrere ältere Fotos von sich und ihrem Noch-Ehemann und schwärmt: "Vor 16 Jahren haben Edwin und ich uns kennengelernt. Ich werde für die Nacht im Coco Deville ewig dankbar sein." In ihrem Beitrag dankt Teddi Edwin auch für die gemeinsame Familie, die sie mit ihren drei Kindern Slate, Cruz und Dove aufgebaut haben, sowie Edwins Tochter Isabella, deren Bekanntschaft sie dazu brachte, sich auch eigene Kinder zu wünschen. "Ich mag weit davon entfernt sein, perfekt zu sein, aber Mutter zu sein, war das größte Geschenk, was du mir hättest machen können. Danke für immer und ewig", schließt sie ihren Beitrag.

Die ungewöhnliche Hommage kommt nur wenige Wochen, nachdem Teddi das Ende ihrer Ehe öffentlich gemacht hatte. "Nach reiflicher Überlegung habe ich die schwierige Entscheidung getroffen, die Scheidung einzureichen", erklärte sie im November in einem Statement auf Instagram und ergänzte: "Meine Priorität sind meine Kinder und die Sicherstellung, dass ihre Privatsphäre und ihr Wohlergehen während dieses neuen Kapitels gewahrt bleiben."

In ihrem neuen Podcast "Diamonds in The Rough" sprach die TV-Bekanntheit kürzlich zum ersten Mal ausführlicher über die Trennung nach 13 gemeinsamen Jahren. Unter anderem gab sie preis, dass sie und ihr Verflossener sich abwechseln, was den Aufenthalt in ihrem gemeinsamen Haus angeht: Während der eine mit den Kindern im Haus lebt, zieht der andere für den Zeitraum aus. Dennoch soll zwischen den Ex-Partnern wohl kein böses Blut herrschen. "Wir sind völlig glücklich, miteinander Zeit zu verbringen", betonte sie damals.

Instagram / teddimellencamp Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp, TV-Bekanntheiten

Getty Images Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp im September 2022

