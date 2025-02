Hirn-OP: Teddi Mellencamp hatte mehr Tumoren als erwartet

Teddi Mellencamp (43) teilte kürzlich eine besorgniserregende Nachricht mit ihren Fans: Die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit musste sich aufgrund mehrerer Tumoren einer Gehirnoperation unterziehen. Wie sie jetzt in einem Statement auf Instagram preisgibt, sind während dieser sogar mehr Geschwulste entdeckt worden, als die Ärzte ursprünglich kalkuliert hatten. "Um es ganz offen zu sagen: Es wurden mehr Tumore entfernt als erwartet: Insgesamt vier", berichtet der Realitystar und fügt hinzu: "Dieser Kampf ist noch nicht vorbei, aber diese Runde ist gewonnen."

Neben den Ärzten und Krankenschwestern, die Teddi beistanden und dafür sorgten, dass ihre "Operation ein Erfolg war" und ihr "Genesungsprozess angenehm verlief", wichen auch ihre Familie und engsten Freunde nicht von ihrer Seite. Noch am Tag des Eingriffs teilte ihr Noch-Ehemann Edwin Arroyave (47) ein Update zum Zustand der 43-Jährigen. "Die Operation lief gut. Aber ich habe Teddi noch nie in so viel Schmerz gesehen. Sie bekommt nun endlich die dringend benötigte Ruhe", schrieb der Unternehmer im Netz.

Die Nachricht über die schockierende Diagnose offenbarte Teddi erst Anfang des Monats auf ihrem Social-Media-Account. Sie habe sich aufgrund wochenlanger "unerträglicher und lähmender Kopfschmerzen" in die Hände von Ärzten begeben, die ihr daraufhin mitteilten, dass sich in ihrem Gehirn Tumoren gebildet hatten. "Nach einem CT-Scan und einer MRT-Untersuchung fanden die Ärzte mehrere Tumore in meinem Gehirn, von denen sie glauben, dass sie seit mindestens sechs Monaten gewachsen sind", schilderte die Tochter von Musiker John Mellencamp (73) und erklärte, sofort operiert werden zu müssen.

Instagram / edwinarroyaveofficial Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp, Februar 2025

Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp, Februar 2025