Kein Liebesmärchen bei Prinzessin Maria und Prinz Christian?

Eine Liebe wie im Märchen? Schon seit Längerem wird über eine mögliche Liebschaft des dänischen Prinzen Christian (17) und der italienischen Prinzessin Maria Chiara (18) spekuliert. Nachdem Maria sogar von Christians Großmutter Königin Margrethe von Dänemark (83) zum Tee eingeladen worden war, wurde über eine baldige Verlobung der beiden spekuliert. Nun meldet sich Maria zu Wort und verrät, was wirklich zwischen ihr und Christian läuft!

In einem Instagram-Posting schreibt die Prinzessin, dass sie die Gerüchte, die über sie kursieren, richtig stellen möchte. Sie und Christian würde nur eine enge Freundschaft verbinden. "Anfangs hat mich diese Situation zum Schmunzeln gebracht, doch im Laufe der Zeit hat dieses Gerücht die Grenzen des gesunden Menschenverstandes überschritten und ist in eine Spirale geraten, die nicht mehr der Realität entspricht. Ich denke, es ist jetzt an der Zeit, diesem Gerücht ein Ende zu setzen", stellt sie klar.

Trotz der klaren Botschaft richtet sie jedoch auch versöhnliche Worte an die royalen Fans: "Wenn in meinem Leben etwas Wichtiges passiert, werde ich das gerne mit euch teilen." Ihr Statement schließt Maria mit den Worten: "Wir alle träumen gerne von Märchen, doch was wirklich zählt, ist die Realität." Prinz Christian teilte das Statement zwar, meldete sich selbst jedoch bisher nicht zu Wort.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Maria Chiara di Borbone beim Filmfestival in Cannes 2023

Anzeige

ActionPress Prinz Christian von Dänemark

Anzeige

Getty Images Prinzessin Maria Chiara, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de