Adrian Alian ging es nach Bachelorette-Pleite gar nicht gut

Das musste Adrian Alian (27) erst einmal verarbeiten. Der Aachener hatte bei der diesjährigen Staffel von Die Bachelorette um das Herz von Jennifer Saro gekämpft. Dabei schaffte er es sogar bis ins Finale – schlussendlich reichten die Gefühle der Influencerin aber nicht aus und sie gab Fynn Lukas Kunz (26) die letzte Rose. Promiflash fragt daraufhin bei Adrian nach: Wie verletzt war er nach dem Korb der Bachelorette?

"Ich war schon sehr verletzt. Ist aber auch normal, da ich mich Jenny gegenüber komplett geöffnet habe und auch meinen Gefühlen einfach freien Lauf gelassen hab", gibt Adrian im Interview mit Promiflash zu. Nach den Dreharbeiten musste sich der 27-Jährige erst einmal Zeit für sich nehmen: "Natürlich hat es eine Zeit lang gedauert, bis ich mich wieder gefangen hatte. Nach dem Finale ging es mir wirklich nicht gut", erklärt er.

Schlussendlich hat Adrian aber relativ schnell wieder in sein altes Leben zurückgefunden: "Als ich wieder zu Hause war und wieder in meiner täglichen Routine, ging es mir recht schnell besser. Ich halte an den positiven Dingen fest und bin dankbar für die ganze Zeit." Er habe viel gelernt in der Zeit bei "Die Bachelorette" und habe sich selbst auch neu kennengelernt.

Die Bachelorette, RTL Adrian Alian und Jennifer Saro, "Die Bachelorette" 2023

Die Bachelorette, RTL Jennifer und Adrian nach ihrem Bachelorette-Dreamdate

RTL Adrian, "Die Bachelorette"-Kandidat

