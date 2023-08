Vorahnung? Bachelorette Jenny bei Final-Date mit Adrian kalt

Lässt sie sich in die Karten schauen? Der Tag der Tage ist gekommen und Jennifer Saro muss als Bachelorette die letzte Rose vergeben. Im Rennen um das Herz der Influencerin sind noch Fynn Lukas Kunz (26) und Adrian Alian (27). Beim Date mit dem Ex-Love Island-Boy kam es zu leidenschaftlichen Küssen und innigen Momenten – ganz im Gegensatz zum Aufeinandertreffen mit Adrian. Zeichnet sich Jennys Entscheidung etwa hier schon ab?

"Mir geht es richtig scheiße. An sich würde ich mich ja freuen, Zeit mit Adrian zu verbringen, aber da war ein anderer Mann, der mir gesagt hat, dass er sich in mich verliebt hat", sagt die alleinerziehende Mama kurz vor dem Date im Einzelinterview. Es fühle sich für sie falsch an. "An sich wäre es ein schöner Tag gewesen, ich konnte es aber nicht genießen. Ich war ganz woanders", resümiert sie anschließend. Auch Adrian merkt die angespannte Stimmung: "Ich hab ihr in die Augen geschaut und hab dann auch noch gesehen, okay, bei ihr ist es auch die ganze Zeit am Rattern. Ich sage was und merke, die Frau ist gar nicht richtig bei der Sache."

Bei Jennys und Adrians letztem Date fiel kein Kuss. Abschließend fasst der Hottie die Situation zusammen: "Ich hab nicht eine Sekunde an Fynn gedacht heute. Ich hab aber in Jennys Augen gesehen, dass da ein anderer Mann ist, den sie wirklich gern hat." Die Bachelorette hat nach dem Date auch ein bestimmtes Gefühl: "Ich fühle mich unter uns gesagt erleichtert, aber es fühlt sich auch scheiße an."

