Krisengerüchte: Amira Pocher will mit Olli ein Team bleiben

Amira Pocher (30) will mit ihrem Mann Olli (45) weiterhin an einem Strang ziehen. Die Moderatorin und der Komiker sind schon seit rund vier Jahren verheiratet und stolze Eltern von zwei gemeinsamen Kids. Alles schien perfekt und harmonisch zu sein – doch vor einigen Wochen gab das Paar zu, eine Ehekrise zu haben. Ihre Beziehung sei aktuell sehr schwierig. Nun gibt Amira ein Update und betont: Komme, was wolle – sie und Olli werden zusammenhalten!

Im Interview bei Punkt 8 hakt Moderatorin Annett Möller (45) bei der 30-Jährigen nach und fragt, wie es bei ihr in Sachen Liebe aktuell aussehe. "Ja, soll ich mal anrufen?", witzelt Amira zunächst, doch betont daraufhin: "Wir werden immer ein Team sein, egal, wie es aus- oder weitergeht. Wir werden immer ein Team sein." Es scheint also so, als ob es trotz der Krise kein böses Blut zwischen den Eheleuten gibt.

Aktuell arbeiten Amira und Olli daran, ihre Beziehung zu retten – aber offenbar nicht nur durch Gespräche. "Wir haben momentan viel Sex. Das kittet viel. Da reden wir nicht groß", plauderte der Comedian kürzlich im gemeinsamen Podcast "Die Pochers" aus.

Getty Images Oliver und Amira Pocher bei der Berlin Fashion Week

Getty Images Amira Pocher, 2022

Getty Images Amira und Oliver Pocher auf dem Oktoberfest in München im September 2022

