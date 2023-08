Nach Livestream: Katie Price kriegt Kritik von Tierschützern

Das hat ein Nachspiel! Katie Price (45) ist bekannt dafür, dass sie die Schlagzeilen immer wieder beherrscht. Das einstige Erotikmodel und Boxenluder scheint genau zu wissen, wie sie Aufmerksamkeit erregt. Während sie zuletzt vor allem mit ihren zahlreichen Schönheitsoperationen für viel Unverständnis sorgte, könnte sie es mit einer Aktion in einem Livestream nun auf die Spitze getrieben haben: Katie bekommt heftige Kritik von einer Tierschützerin!

Nachdem die 45-Jährige ihren Hund in einem TikTok-Livestream geschlagen haben soll, folgt prompt ein vernichtendes Statement von PETA-Gründerin Ingrid Newkirk. "Es gibt fast nichts mehr, was Katie Price tun könnte, um die Tatsache zu untermauern, dass sie eine ungeeignete Hundehüterin und eine unverantwortliche Person ist", sagt diese laut The Sun. In dem besagten Clip sieht man Katie, wie sie sich frustriert zu dem Hund umdreht und die Hand in die Luft streckt, nachdem er sich wiederholt auf ihre Kleidung gesetzt hatte. Einige Zuschauer hörten dann einen "lauten Schlag", während der Hund außerhalb des Bildes war.

Dass Katie bereits auffällig viele Verluste unter ihren Haustieren verkraften musste, ist kein Geheimnis. Innerhalb von nur drei Jahren verlor sie insgesamt sechs von ihnen – zuletzt starb ihr Hund Blade, nachdem er von einem Auto angefahren worden war. "Ich habe keine Worte, um zu sagen, wie ich mich fühle, aber ich bin betäubt und schockiert", trauerte Katie auf Instagram.

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Model

Anzeige

Getty Images Katie Price, 2021

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Hund Blade

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de