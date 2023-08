"Schwiegertochter gesucht"-Ingos Frau zeigt Abnehmerfolg

Diese Fotos hätten Annika vor nicht allzu langer Zeit ganz schön viel Überwindung gekostet. Die Ehefrau des Schwiegertochter gesucht-Stars Ingo (32) hat ihrem Gewicht vor Kurzem den Kampf angesagt. Der Grund dafür sei ihr Kinderwunsch, für den die beiden bereits seit einer Weile kämpfen. Innerhalb einer Woche hat Annika bereits zwei Kilo verloren. Jetzt zeigt sie die Ergebnisse – und zum ersten Mal ihren Bauch!

"Zum ersten Mal traue ich mich Bilder zu posten, auf denen man ein kleines Stück vom Bauch sieht", schrieb die Düsseldorferin zu zwei Instagram-Fotos, auf denen sie im Sport-BH posiert. Sie habe inzwischen sogar noch mehr Gewicht verloren. "Ich bin so stolz auf mich", freute sie sich. Doch auch ihre Fans sind begeistert. "Sehr gut Annika", kommentierte zum Beispiel ihr Kumpel Eric Sindermann (35).

Ingo und Annika arbeiten schon länger an der Verwirklichung ihres Traumes vom eigenen Nachwuchs. Das Paar hatte bereits angekündigt, eine Kinderwunschklinik aufsuchen zu wollen. Eine Adoption sei für sie eher weniger ein Thema. "Also für mich würde das nicht so infrage kommen, aber wir haben uns damit auch noch nicht so auseinandergesetzt", hatte Annika im vergangenen Jahr im Promiflash-Interview verraten.

Instagram / ingo_der_ingonator Annika und Ingo, "Schwiegertochter gesucht"-Paar

Instagram / annika.peters Annika, Ehefrau von "Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo

Instagram / ingonator_official Annika und Ingo, 2021

