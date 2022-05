Der einstige Schwiegertochter gesucht-Teilnehmer Ingo (31) und seine Verlobte Annika wollen sich noch in diesem Jahr das Jawort geben. Das genaue Datum wollen sie nicht verraten, aber es dürfte bald so weit sein. Das Paar möchte neben der Eheschließung außerdem auch ihre Familie erweitern. Die beiden versuchen allerdings schon seit zwei Jahren erfolglos schwanger zu werden. Nun wollen sie es auf anderen Wegen versuchen: Die beiden verraten gegenüber Promiflash, wie sie diesen Schritt angehen wollen.

Auf der Release-Party von Eric Sindermann (33) geben die beiden im Promiflash-Interview ein Update zu ihrer Kinderwunsch-Planung. Eigentlich will das Paar für ihr Vorhaben eine Kinderwunschklinik aufsuchen, doch wie stehen die beiden zu einer Adoption? Annika gesteht ehrlich: "Also für mich würde das nicht so infrage kommen, aber wir haben uns damit auch noch nicht so auseinandergesetzt." Ganz ausschließen wollen sie diese Option dann aber doch nicht, falls es wirklich keine andere Möglichkeit mehr gibt, sich den Traum vom Eltern-Sein zu erfüllen. Trotz ihres dringlichen Kinderwunsches wollen die beiden das Thema dennoch langsam angehen nach der Hochzeit: "Wir werden jetzt einfach mal schauen, wie es weiterläuft und was es da für Vorrichtungen gibt", zeigt sich Ingo locker.

In einem sind sich die beiden auf jeden Fall sicher. Die Vorfreude, dass es in einer Kinderwunschklinik mit dem langersehnten Nachwuchs klappen könnte, lässt den Wunsch nach dem präferierten Geschlecht des Kindes in den Hintergrund rücken. "Hauptsache zwei Beine, zwei Arme und gesund, der Rest ist eigentlich völlig egal", ist sich das Paar einig.

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Annika und Ingo im Januar 2022

Instagram / ingonator_official Annika und Ingo, 2021

Instagram / ingo_fanseite_official Ingo und Annika im Januar 2022

