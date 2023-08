Überraschung: Luca Hänni und Christina Luft haben geheiratet

Nun war es so weit! Luca Hänni (28) und Christina Luft (33) sind seit Jahren unzertrennlich. Nach ihrer gemeinsamen Let's Dance-Teilnahme hatte es heftig geknistert. Im Januar 2022 dann die niedlichen News: Das Paar verlobte sich! Diesen Juni feierte die Profitänzerin bereits ihren Junggesellinnenabschied, sodass Fans sich dann denken konnten, dass sie bald vor den Traualtar treten würden. Und tatsächlich: Luca und Christina haben geheiratet!

Die wunderschönen Neuigkeiten teilen sie nun mit ihren Fans auf Instagram. Die Turteltauben posten Bilder ihrer Hochzeitsfeier und gewähren ganz intime Einblicke. So zeigt ein Bild nämlich, wie Tränen über Lucas Wangen fließen – wahrscheinlich lief seine Christina da gerade in ihrem weißen Hochzeitskleid mit 3D-Spitze auf ihn zu. Der Sänger trug einen beigen Anzug an diesem besonderen Tag.

Unter freiem Himmel gaben sie sich das Jawort. Die Location war voller Blumen, die Stimmung der Hochzeit war sehr sommerlich. Wie glücklich Luca und Christina an diesem Tag waren, ist kaum zu übersehen. Auf vielen Bildern strahlen sie bis über beide Ohren. Wann genau die Feier stattgefunden hat, verraten sie noch nicht.

Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Christina Luft und Luca Hänni im August 2023

Anzeige

Getty Images Luca Hänni und Christina Luft bei "Let's Dance" 2020

Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Christina Luft und Luca Hänni, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de