Mit Freundin Kate Cassidy: Liam Payne feiert 30. Geburtstag

Ihm geht es wohl schon wieder etwas besser. Liam Payne (30) löste bei seinen Fans zuletzt große Besorgnis aus: Wegen einer schweren Infektion der Nieren musste sich der Sänger in einem Krankenhaus behandeln lassen. Das ist auch der Grund, weshalb der ehemalige One-Direction-Musiker seine bevorstehende Tournee durch Südamerika verschieben musste. Doch jetzt gab es für Liam allen Grund zum Feiern.

Liam feierte am Dienstag seinen 30. Geburtstag. Der Sänger nahm mit seiner Freundin Kate Cassidy an einem Tontaubenschießkurs im Luxusclub Honesberie in Warwickshire teil. Am Abend war Liam von seinen Freunden und seiner Familie umgeben und beendete die Feier mit einem Feuerwerk. Eine Quelle verriet The Sun: "Obwohl es ein runder Geburtstag war, hatte Liam eigentlich nichts geplant, bevor er krank wurde. Aber seine Freunde und seine Familie haben dafür gesorgt, dass der Tag so besonders wie möglich wird."

Die Freundin des One Direction-Stars, Kate Cassidy, ließ es sich nicht nehmen und teilte bei Instagram eine süße Hommage an ihren Liebsten zu seinem Geburtstag. Sie postete eine Reihe von Fotos aus ihrer gemeinsamen Zeit. "30 hat noch nie so gut ausgesehen. Alles Liebe zum Geburtstag", betitelt sie die Fotos, auf denen das Paar unter anderem im Urlaub für Selfies posiert und einen Ausflug nach Disney World genießt.

Instagram / kateecass Liam Payne und seine Freundin Kate Cassidy

Instagram / kateecass Liam Payne und seine Freundin Kate Cassidy

Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy

