"Prinzessin des Volkes": Heute ist Lady Dianas 26. Todestag

In den Herzen ihrer Fans lebt sie weiter. Prinzessin Diana (✝36) war jahrelang die Frau an der Seite von König Charles III. (74), nachdem sie 1981 bei einer pompösen Zeremonie geheiratet hatten. Doch die damalige Kronprinzessin war alles andere als glücklich. Nach der Geburt ihrer Söhne Prinz Harry (38) und Prinz William (41) folgte 1996 schließlich die Scheidung. Ab da führte Diana ein selbstbestimmtes Leben. Doch sie hatte nicht viel davon: Ein Jahr später starb die Modeikone bei einem schrecklichen Unfall. Heute jährt sich Diana Todestag zum 26. Mal.

Bereits zu Lebzeiten galt sie als Prinzessin des Volkes und war nicht nur in Großbritannien äußerst beliebt. Besonders wegen ihres sozialen Engagements erregte Diana immer wieder Aufsehen: Das Bild, auf dem sie einem Aidskranken die Hand ohne Handschuhe schüttelte, ging um die Welt. Aber auch ihr außergewöhnlicher Modegeschmack sorgte immer wieder für Meldungen in der Boulevardpresse. Lady Di galt teilweise sogar als die am häufigsten fotografierte Frau der Welt. Ihre Warmherzigkeit und Güte ist den Menschen bis heute im Gedächtnis geblieben.

Bis heute sorgt aber auch Dianas Tod für Aufmerksamkeit. Am Abend des 30. August war die damals 36-Jährige mit ihrem Partner Dodi Al-Fayed (✝42) unterwegs. In ihrem Wagen versuchen die beiden den sie verfolgenden Paparazzi zu entkommen. Doch der Chauffeur Henri Paul verliert in einem Tunnel die Kontrolle über das Auto. Der Fahrer und Dianas Partner sterben noch am Unfallort. Einige Stunden später, am 31. August 1997, erliegt auch die Prinzessin ihren Verletzungen.

Getty Images Prinzessin Diana, März 1985

Getty Images Prinzessin Diana, November 1992

Getty Images Prinzessin Diana, November 1980

