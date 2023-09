Tour verschoben: Kommt Travis Barker und Kourtneys Baby?

Ist es so weit? Vergangenes Jahr hatten sich Travis Barker (47) und Kourtney Kardashian (44) das Jawort gegeben. Vor wenigen Monaten überraschten der Blink-182-Schlagzeuger und die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit ihre Fans dann mit zuckersüßen Neuigkeiten: Sie erwarten ein gemeinsames Baby! Der Babybauch der Schwangeren ist mittlerweile schon kugelrund – und nun sieht es auch ganz danach aus, als ob ihr Nachwuchs auf die Welt kommt: Travis reist ganz plötzlich zu seiner Familie!

Auf X, ehemals Twitter, gab die Band des Musikers bekannt, dass sie ihre kommenden Tourdaten in Europa verschieben müssen. "Aufgrund einer dringenden Familienangelegenheit musste Travis nach Hause in die Staaten zurückkehren. Die Konzerte in Glasgow, Belfast und Dublin werden verschoben." Weitere Details geben sie zwar nicht bekannt, aber da Kourtney hochschwanger ist, könnte es gut möglich sein, dass das Baby kommt. Auch auf den Social-Media-Kanälen der 44-Jährigen ist es seit sechs Tagen verdächtig still...

Auch zahlreiche Fans des Paares vermuten, dass Travis in die USA eilte, weil sein Sohn auf die Welt kommt. "Ich wette, sie [Kourtney] liegt in den Wehen", kommentiert ein User auf Reddit. Weitere meinen: "Ich hoffe, Kourt und dem Baby geht es gut!" und "Hoffentlich ist es nur eine Geburt und nichts anderes."

Travis Barker, Schlagzeuger

Travis Barker und Kourtney Kardashian, Oktober 2022

Travis Barker und Kourtney Kardashian bei der GQ Men of the Year Party, November 2022

