"So stolz!": Kelly Rowland findet, Blue Ivy arbeitet hart

Sie ist begeistert! Blue Ivy Carter (11) ist die älteste Tochter des Power-Paares Beyoncé (41) und Jay-Z (53). Zurzeit reist ihre Mutter wegen der "Renaissance Tour" durch die ganze Welt und Blue Ivy begleitet sie. Die "Break my Soul"-Interpretin lässt ihre Tochter sogar ihre Talente auf der Bühne zeigen. So bekommt die Elfjährige Überraschungsauftritte und tanzt mit den Background-Tänzern eine Choreo zusammen. Millionen von Fans zeigen ihre Begeisterung. Auch Kelly Rowland (42) spricht großes Lob für Blue aus!

In einem Interview mit E! News spricht die Ex-Destiny's Child-Sängerin über Beyoncés Tochter. "Ich bin so stolz", betont Kelly. "Sie arbeitet verdammt hart, Punkt. Aber wie könnte sie auch nicht? Sie sieht ihre Mutter in Aktion und sie sieht ihren Vater in Aktion und wie sie alles bewältigen. Sie arbeiten hart bei allem, was sie tun", erklärt sie.

Auch Blues Oma findet die Leistung ihrer Enkelin bemerkenswert. "Sie ist elf Jahre alt und hatte eine Woche Zeit, sich vorzubereiten und sie wird immer besser. Ich bin also die stolze Oma, immer", erläutert Tina Knowles (69). Der Teenager soll von Auftritt zu Auftritt immer selbstbewusster werden.

UnBoxPHD / SplashNews.com Blue Ivy Carter und Beyoncé in London, Mai 2023

Getty Images Kelly Rowland, Sängerin

Getty Images Tina Knowles, Oktober 2022

