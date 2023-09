Überraschung: GNTM-Gewinnerin Sara Nuru hat geheiratet!

Tolle Neuigkeiten von Sara Nuru (34)! Die Beauty nahm an der vierten Staffel von Germany's next Topmodel teil und gewann diese sogar. Seitdem arbeitet sie nicht nur als Model, sondern auch als Nachhaltigkeitsbotschafterin. Auch in der Liebe läuft es bei ihr rund: Erst im Februar dieses Jahres begrüßte sie ihr erstes Kind auf der Welt. Jetzt hat Sara ganz überraschend geheiratet!

Auf Instagram teilt die 34-Jährige mit neuen Fotos die tollen News mit ihren Fans. Vogue begleitete die Laufstegschönheit bei ihrem großen Tag in ihrer Wahlheimat der Schweiz: Sie trug ein traumhaftes, weißes Satinbrautkleid mit fließendem Rückenausschnitt. Ihre Haare band Sara zu einem eleganten Dutt zusammen. Später am Abend wechselte sie schließlich zu einem kürzeren weißen Neckholderkleid.

Gegenüber dem Magazin schwärmt Sara auch von ihrer Hochzeit. Eins ihrer Highlights war die Party am Abend: "Abends gab es dann einen Moment, als ich mit meiner Familie und meinem Vater traditionell äthiopisch getanzt habe und unsere ganzen Freund:innen mitgetanzt haben, obwohl sie keine Ahnung hatten, wie das eigentlich geht. Und das war so schön zu sehen, wie all diese unterschiedlichen Kulturen zusammenkommen", erinnert sich Sara.

Getty Images Sara Nuru im Oktober 2017 in Düsseldorf

Sara Nuru, Model

Sara Nuru, Model

