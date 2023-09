Wegen Witz im TV: Boris Becker und Olli wieder vor Gericht

Die Verhandlungen gehen weiter! Vor etwa drei Jahren erlaubte sich Oliver Pocher (45) in seiner Show "Pocher – gefährlich ehrlich" einen umstrittenen Witz auf Kosten von Boris Becker (55). Das ließ die Tennislegende aber nicht auf sich sitzen und reagierte mit einer Klage gegen den Comedian. Doch diese wurde vor einem Gericht abgewiesen, weshalb der Sportler Ende vergangenen Jahres Berufung einlegte. Nun stehen Boris und Olli bald erneut vor Gericht!

Das berichtet jetzt unter anderem n-tv: Am 13. November geht die Verhandlung am Oberlandesgericht in Freiburg in die nächste Runde. Doch bislang scheint es unwahrscheinlich, dass Boris oder Olli persönlich zu der Verhandlung erscheinen werden. "Der Senat hat das persönliche Erscheinen des Klägers und des Beklagten nicht angeordnet. Es ist auch mit keiner abschließenden Entscheidung in dem Termin zu rechnen", heißt es seitens des Gerichts.

In seiner Show hatte der 45-Jährige damals einen Spendenaufruf für Boris gestartet, der wegen Insolvenzbetrugs im Gefängnis saß. Anschließend wurde ihm ein vermeintlicher Modepreis verliehen. Boris reichte daraufhin eine Zivilklage ein, da er sich von Olli ins Lächerliche gezogen fühlte. Diese scheiterte dann allerdings, da Olivers Beitrag die Persönlichkeitsrechte des Stars nicht verletzt habe.

Anzeige

Getty Images Boris Becker, ehemaliger Tennisprofi

Anzeige

Eichentopf,Ulrik / ActionPress Oliver Pocher und Boris Becker im Special "Becker gegen Pocher – Der Showdown" 2013

Anzeige

Getty Images Boris Becker im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de