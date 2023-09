Bei Konzertbesuch: Herzogin Meghan feiert, Harry schmollt

Spaß sieht irgendwie anders aus. Seit 2018 sind Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (42) verheiratet. Der Royal und die einstige Schauspielerin sind stolze Eltern ihrer beiden Kids – Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (2). Seit einigen Monaten stehen jedoch Gerüchte im Raum, dass es zwischen den Eheleuten nicht mehr so gut läuft. Während Meghan einen bunten Lebensstil bevorzugt, möchte Harry lieber seine Ruhe. Das wird auch bei einem aktuellen Konzertbesuch deutlich...

Sie feiert, er will nach Hause. Gestern gab Beyoncé (41) in Kalifornien ein Konzert, das auch Meghan und Harry besuchten. Wie ein Foto auf Twitter zeigt, sahen sich die beiden den Auftritt der "Love On Top"-Interpretin im V.I.P.-Bereich des Stadions an. Doch offenbar hatte nur die ehemalige Suits-Darstellerin ihren Spaß. Harry hingegen beobachtete das Spektakel auf der Bühne mit eher ernster Miene.

Wie genau es derzeit um die Ehe der Sussexes steht, wissen letztlich nur sie selbst. Doch in den vergangenen Monaten war Meghan öfter ohne ihren Verlobungsring gesehen worden. Das soll ihrem Gatten ein ungutes Gefühl gegeben haben. "Meghan heizt die Gerüchte an [...] und das verwirrt Harry total", erklärte eine Quelle gegenüber Mirror dazu.

Instagram / beyonce Beyoncé auf der "Renaissance"-Welt-Tournee

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Oktober 2018

Getty Images Herzogin Meghan mit ihrem Verlobungsring, November 2017

