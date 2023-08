Kevin Costners Ex fordert noch mehr Unterhalt für die Kids!

Sie möchte für ihre Kinder weiter so gut sorgen, wie zuvor! Seit einigen Wochen liefern sich Kevin Costner (68) und seine Noch-Ehefrau Christine Baumgartner (49) einen kleinen Scheidungskrieg. Neben angeblichem Hinauszögern kamen zuletzt auch noch Untreuevorwürfe dazu. Und eine Einigung in der Scheidung scheint noch lange nicht in Sicht zu sein: Christine fordert jetzt noch mehr Unterhalt von Kevin für die Kids!

Mitte Juli wurde bekannt, dass der "Bodyguard"-Darsteller seiner Ex umgerechnet rund 119.000 Euro Unterhalt zahlen soll. Doch das ist der 49-Jährigen nicht genug, da dieser Satz wohl nicht ausreicht. Wie RadarOnline berichtet, hat die Handtaschendesignerin das Gericht gebeten, diese Zahl zu überprüfen. Sie fordert etwa 46.000 Euro mehr pro Monat, um sicherzustellen, dass ihre Kinder die gleiche Lebensqualität mit Mama und Papa genießen können.

Christines Anwälte stellten nämlich fest, dass der höhere Betrag "nicht ausreichen wird, um Kevins Lebensstil nachzubilden – aber er wird ausreichen, um ihr einen Lebensstil für die Kinder zu ermöglichen, der relativ vergleichbar ist". Immerhin habe Kevin in den vergangenen Jahren ein beachtliches Vermögen von 370 Millionen Euro aufgebaut. Und vor allem jetzt läuft es wieder ziemlich gut für den 68-Jährigen.

Anzeige

Getty Images Kevin Costner

Anzeige

Getty Images Kevin Costner und seine Frau Christine, 2022

Anzeige

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner, März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de