Das lieben Bachelorette Jenny und Fynn besonders aneinander!

Die zwei sind einfach total verliebt. Jennifer Saro hatte Fynn Lukas Kunz (26) im großen Finale der diesjährigen Bachelorette-Staffel ihre letzte Rose übergeben. Beim Wiedersehen im Anschluss an die Show durften die zwei Turteltauben auch endlich verkünden, dass sie nach wie vor zusammen sind. Gegenüber Promiflash plaudern die beiden jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen: Was lieben Jenny und Fynn besonders aneinander?

"Jenny ist sehr selbstbewusst, sie ist kein Mäuschen", schwärmt Fynn von der Influencerin. Sie verstecke sich nicht hinter Menschen und nehme Dinge, die ihr nicht passen, nicht einfach hin – auch was ihn angehe. "Und wir haben halt denselben Humor. Also, wenn ich mal 'du Opfer' zu ihr sage, dann weint sie nicht und ist sauer auf mich, sondern sie sagt dann zu mir: 'Was bist du für ein Opfer, selber Opfer'", lacht er. Auch ihre einfühlsame Art gefalle ihm. "Wenn ich Bauchschmerzen habe oder so, dann ist in einer Millisekunde ein Tee da und eine Wärmflasche", erzählt er – und Jenny ergänzt lachend: "Obwohl er sie nicht will. Aber er kriegt sie dann einfach trotzdem."

Die alleinerziehende Mutter kommt auch kaum aus dem Schwärmen raus: "Ich mag, dass er sehr empathisch ist. Wir können gut miteinander reden." Außerdem achte Fynn auch auf sehr viele Kleinigkeiten, was ihr sehr wichtig sei. "Und er ist sehr liebevoll, auch wie er mit Keksi umgeht", freut sich Jenny. "Es läuft einfach gut. Auch, dass es nicht so einseitig ist. Ich glaube, es ist nicht so – von mir kommt mehr, von ihr kommt mehr –, sondern es ist irgendwie gleich", gibt Fynn zudem preis.

Anzeige

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz mit Jennifer Saro, Bachelorette-Paar 2023

Anzeige

Die Bachelorette, RTL Fynn Lukas Kunz und Jennifer Saro, "Die Bachelorette" 2023

Anzeige

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz, Bachelorette-Gewinner 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de