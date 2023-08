Bachelorette Jenny und Fynn sind froh über Liebes-Outing!

Jetzt ist die Katze endlich aus dem Sack! Gestern Abend lief das große Die Bachelorette-Finale im Fernsehen. Dort überreichte Jennifer Saro überglücklich ihre letzte Rose an Fynn Lukas Kunz (26). Im Anschluss gab es beim großen Wiedersehen die offizielle Bestätigung: Die Influencerin und der Ex-Love Island-Boy sind noch ein Paar – für die Fans war das zwar keine Überraschung, aber: Für Jenny und Fynn ist es eine Erlösung!

"Wir freuen uns einfach, jetzt ein normales Leben zu führen", gibt die Schönheit im Promiflash-Interview zu und ihr Liebster bestärkt sie direkt: "Ja, das war wie im Knast jetzt." Jetzt fange die normale Beziehung erst richtig an. Doch sind die beiden besorgt, dass sich jetzt durch den öffentlichen Druck etwas einschleichen könnte? "Nee. Ich glaube, wenn man so eine Phase hatte, wie wir sie eben hatten, […] kann einen eigentlich, glaube ich, so was nicht mehr kaputt machen", ist sich Fynn sicher. Er vermute, solche Kleinigkeiten werden einfach an ihnen vorbeiziehen. "Die werden wir gar nicht merken", glaubt er.

Die Beziehung geheim zu halten, sei für die beiden dennoch eine Herausforderung gewesen, gibt Fynn zu. "Es ist nicht so einfach, vor allem, wenn beide denselben Job machen und man in der Öffentlichkeit steht", erklärt er Promiflash. Besonders die Interaktion mit ihren Communitys seien nicht wirklich möglich gewesen. "Das ist ja auch einmal in die Pfütze gegangen", lacht er und spielt dabei auf einige Gerüchte an, die kursiert waren. Auch Jenny hat eine klare Meinung zu der geheimen Beziehung: "Es hat Vor- und Nachteile gehabt. Wir sind auf jeden Fall froh, dass es jetzt vorbei ist."

Anzeige

Die Bachelorette, RTL Fynn Lukas Kunz und Jennifer Saro

Anzeige

Die Bachelorette, RTL Fynn Lukas Kunz und Jennifer Saro am nächsten Morgen

Anzeige

Die Bachelorette, RTL Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de