Ella Endlich ist nach der Geburt stolz auf ihren Körper!

Ella Endlich (39) ist dankbar. Im Juni ist die Sängerin zum ersten Mal Mutter geworden und durfte einen kleinen Sohn auf der Welt willkommen heißen. Wie entzückt sie über den kleinen Mann ist, machte sie bereits vor wenigen Wochen live im TV deutlich. Ihr Sohn sei einfach zauberhaft und mache ihr eine große Freude. Doch auch auf ihren Körper ist Ella ziemlich stolz.

Auf Instagram veröffentlichte die 39-Jährige einen Post, in dem sie schreibt, dass sie schwerer als je zuvor und glücklich sei. "Stolz auf meinen Post-Baby-Body. Dankbar, dass wir alles gut überstanden haben und uns Stück für Stück regenerieren. Die Natur ist ein Meister", resümiert die gebürtige Weimarerin. Ihre positive Energie kommt offenbar auch bei den Fans an. "Du verbreitest so unfassbar gute Laune. Du kannst richtig stolz auf dich sein", kommentiert zum Beispiel eine Userin.

Bis kurz vor der Geburt plagten Ella allerdings große Sorgen. "Ich war ängstlich und nervös. Weil ich nicht wusste, was erwartet mich da: Wird es mich zerfetzen, werde ich leben?", hatte sie vor wenigen Tagen in dem Podcast "Ostbrosche" erklärt. Bei der Entbindung seien dann aber alle Zweifel verflogen: "Es war einfach total krass. [...] Als ich das Trauma vom Schmerz verkraftet hatte, kam das Ganze zu mir und es war unfassbar."

