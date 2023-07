Live im TV: Ella Endlich schwärmt von ihrem kleinen Sohn!

Vor ein paar Wochen wurde der Alltag von Ella Endlich (39) komplett auf den Kopf gestellt! Die deutsche Schlagersängerin wurde Mitte Juni nämlich zum ersten Mal Mama: Die "Spuren auf dem Mond"-Interpretin durfte einen kleinen Sohnemann auf der Welt begrüßen. Allzu viele Details gab sie bislang allerdings noch nicht preis. Doch jetzt schwärmt Ella in den höchsten Tönen von ihrem Baby – und das live im TV!

Heute Abend ist Ella zu Gast bei Giovanni Zarrellas (45) fulminantem TV-Spektakel "Die Giovanni Zarrella Show". Dort unterhält sie das Publikum in Dortmund und vor den Fernsehern aber nicht nur mit ein paar Gesangseinlagen – sie plaudert auch total offen über ihren Nachwuchs. "Er ist einfach zauberhaft. Er ist so toll. Er macht uns so eine Freude", schwärmt die 39-Jährige und fügt hinzu: "Das ist einfach toll!"

Zudem teilt Ella in der TV-Show noch eine herzerwärmende Anekdote mit den Fans. Nachdem sie ihren Song "Granada" performte, erklärt sie, dass der Song nach der spanischen Stadt benannt ist. Dort habe sie nämlich bei einem Brauch mitgemacht: Sie habe ein Stück von einem besonderen Kuchen verspeist, in den eine kleine Figur eingearbeitet gewesen sei. Derjenige, der diese Figur findet, dürfe sich etwas wünschen. Ella habe diese in Form eines kleinen Tintenfisches tatsächlich in ihrem Stück gefunden und sich gewünscht, ein Kind zu bekommen. Inzwischen ist ihr Wunsch in Erfüllung gegangen.

Getty Images Ella Endlich im November 2022 in Köln

Instagram / ella.endlich.official Ella Endlich, Musikerin

Getty Images Ella Endlich im April 2018

