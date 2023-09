Für Janelle und Christine Browns Kinder ist Polygamie nichts

Was halten ihre Kids von dem Konzept der Vielehe? Christine (51) und Janelle (54) waren zwei der ehemals vier Frauen des "Sister Wives"-Stars Kody Brown (54). In ihrer eigenen Show Alle meine Frauen zeigte die polygame Familie regelmäßig ihren privaten Alltag. Während ihrer damaligen Ehe bekam der TV-Star mit Christine fünf Kinder und mit Janelle sechs – und obwohl diese es von ihren Eltern so vorgelebt bekamen, wollen sie offenbar lieber monogame Beziehungen führen!

In einem Interview mit People verrät Christine jetzt, wie ihr Nachwuchs über die Vielehe denkt. "Polygamie ist hart, und ich denke, man muss wirklich eine religiöse Überzeugung haben, und die haben sie einfach nicht", erklärt sie. Ganz ähnlich sieht das offenbar auch Janelle: "Keines unserer Kinder hat sich für die Polygamie entschieden. Wir haben nicht einmal welche, die wirklich in der mormonischen Kirche sind."

In der Vergangenheit äußerte bereits Christines Sohn Paedon seine persönliche Einstellung zum Thema Mehrehe. In einer Sonntagsfolge von "Alle meine Frauen" machte der 25-Jährige nämlich deutlich, dass Polygamie in seiner Familie "nicht mehr funktioniert."

Getty Images Robyn Brown, Meri Brown, Kody Brown, Christine Brown und Janelle Brown, 2012

Instagram / christine_brownsw Christine Brown mit ihren Kindern im August 2023

Instagram / janellebrown117 Janelle Brown mit ihren Kindern im Mai 2023

