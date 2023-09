Geburt des Babys beeinflusste Sara Nurus Hochzeitskleid-Wahl

Sie musste offenbar umdenken. Erst kürzlich teilte Sara Nuru (34) eine tolle Neuigkeit mit ihren Fans: Sie hat ganz still und heimlich geheiratet! In der Schweiz hat die romantische Feier stattgefunden und die Germany's next Topmodel-Gewinnerin flashte in tollen Hochzeitskleidern. Aber erst vor einigen Monaten war sie zum ersten Mal Mutter geworden. Die Geburt ihres Babys beeinflusste daher auch ihre Hochzeitskleid-Wahl!

Im Interview mit Vogue erzählt das Model von dem Prozess zur Auswahl ihres Kleides. Sie hatte bei einer Designerin ein schönes Modell entdeckt – aber dann kam ihr Kind. "Ich hatte komplett unterschätzt, was es bedeutet, als Mutter eines sechs Wochen alten Babys nicht nur generell eine Hochzeit zu planen, sondern auch das eigene Körpergefühl wieder zu spüren. Herauszufinden, wer ich jetzt in dieser neuen Rolle bin und wie sich mein Stil dadurch verändert hat", führt Sara aus. Mithilfe der Designerin konnte sie aber ihr Traumkleid umsetzen.

Schließlich wurde es ein hochgeschlossenes weißes Satinkleid mit weitem Rückenausschnitt. Für die Party am Abend schlüpfte Sara dann noch in ein etwas kürzeres weißes Neckholder-Kleid. Das war das insgesamt dritte Hochzeitskleid – für die standesamtliche Trauung wählte sie ein schulterfreies Midi-Kleid und trug dazu ihre Lockenpracht offen.

Anzeige

Instagram / saranuru Sara Nuru im Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Sara Nuru beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2019

Anzeige

Getty Images Sara Nuru, ehemalige GNTM-Gewinnerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de