Nutzt Prinz Harry "Heart of Invictus" für Aufmerksamkeit?

Sucht Prinz Harry (38) mal wieder die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit? 2014 hatte der Enkel von Queen Elizabeth II. (✝96) die Invictus Games ins Leben gerufen. Vor wenigen Tagen veröffentlichte Harry dann gemeinsam mit dem Streaming-Dienst Netflix eine mehrteilige Dokureihe, die den Zuschauern Einblicke in den Sportwettbewerb für Kriegsveteranen gewähren sollen. Doch schnell folgt harsche Kritik: Nutzt Harry "Heart of Invictus" nur, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken?

Die britische Kolumnistin Jan Moir hat eine ganz klare Meinung zu dem Verhalten des 38-Jährigen in der Doku: "Jedes Mal, wenn ich mit Harry warm werden möchte, stoßen mich seine Empfindlichkeit, seine unbewusste Anspruchshaltung und seine penetrante Opferhaltung ab." Wie sie gegenüber Daily Mail klarmacht, glaubt Jan, dass sich Harry während der Serie zu sehr auf sein eigenes Trauma konzentriert.

Auf X teilen einige User die Meinung der Journalistin. "Netflix hätte 'Heart of Invictus' auf der Liste der Abbestellungen lassen sollen", schreibt etwa ein User sarkastisch. Andere wiederum sind von Harrys Dokumentation begeistert: "Ich habe gerade 'Heart of Invictus' gesehen und [...] ich werde nie wieder ein schlechtes Wort über Harry verlieren. Er tut so viel für die Veteranen" oder "Harry, schau, was du für diese großartigen Soldaten und ihre Familien getan hast! Du hast Hoffnung, Stärke, Lächeln, Belastbarkeit und den Sinn zurückgebracht, nach dem Militärdienst wieder zu leben. [...] Vielen Dank", heißt es auf der Social-Media-Plattform.

Getty Images Prinz Harry, 2017

Getty Images Prinz Harry im Juni 2023

Getty Images Prinz Harry im Juni 2023

