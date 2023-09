Pures Chaos: So lief Sara Nurus standesamtliche Trauung!

Da war ganz schön was los! Sara Nuru (34) hat 2006 den Sieg von Germany's Next Topmodel eingeheimst. Seitdem konnte die Schönheit in der Modebranche Fuß fassen – doch nicht nur im Job läuft es bei ihr super: Auch in der Liebe hat sie bereits ihr Glück gefunden! Erst vor wenigen Monaten wurde die Nachhaltigkeitsbotschafterin zum ersten Mal Mutter. Und nicht nur das: Sie hat geheiratet! Doch Saras Hochzeitstag lief ziemlich chaotisch ab…

"Als wir gegen 16 Uhr am Standesamt ankamen, hat es in Strömen geregnet – so wie seit Wochen nicht", gibt sie gegenüber Vogue preis. Auch die Fahrt zum Standesamt habe sich schwierig gestaltet: "Eigentlich wollten wir mit einer der alten Trams in Zürich zum Standesamt fahren. […] Die Tram fiel jedoch aus und stattdessen fuhr ein Bus – ohne Klimaanlage bei gefühlt 40 Grad, der dann auch noch gerammelt voll war", berichtet sie schmunzelnd. Vom Bahnhof hätten sie dann noch zu Fuß zum Standesamt laufen müssen. "Ich in meinen Absatzschuhen. Aber daran werde ich mich vermutlich für immer erinnern", lacht Sara.

Doch natürlich gab es auch schöne Erlebnisse an ihrem besonderen Tag: Abends habe sie mit ihrer Familie und ihrem Vater einen traditionellen äthiopischen Tanz getanzt und alle Gäste seien mit eingestiegen. "Obwohl sie keine Ahnung hatten, wie das eigentlich geht", schwärmt Sara.

Getty Images Sara Nuru, Model

Getty Images Sara Nuru, Oktober 2019

Getty Images Sara Nuru, Nachhaltigkeitsbotschafterin

