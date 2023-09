Travis Barker teilte vor Tourabsage Fotos aus Gebetsraum

Die Fans sind beunruhigt. Travis Barker (47) und Kourtney Kardashian (44) erwarten aktuell ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Allzu lange kann es bis zur Geburt ihres Sohnes nicht mehr dauern. Das hatte die Unternehmerin in den vergangenen Wochen im Netz immer wieder mit Fotos ihrer XXL-Babykugel bewiesen. Seit gestern herrscht jedoch Ungewissheit: Travis' Band Blink-182 hatte wegen eines Notfalls ihre Tour abgesagt. Zuvor teilte der werdende Vater Bilder, die bei den Fans die Alarmglocken angehen lassen.

In seiner Instagram-Story hatte Travis am frühen Freitag ein Bild vor einer Gebetskabine geteilt. Nur wenige Minuten später gab seine Band bekannt, dass die anstehenden Konzerte bis auf Weiteres verschoben werden. Die Fans sind deswegen in großer Sorge. "Ich hoffe Kourt und dem Baby geht's gut", schreibt ein User auf Reddit. Um die The Kardashians-Bekanntheit ist es verdächtig still. Ihr letzter Social-Media-Post ist bereits sieben Tage her – ungewöhnlich für die Influencerin.

Travis' Ex-Frau meldete sich gestern zu der überraschenden Abreise des Sängers zu Wort. Gegenüber TMZ stellte Shanna Moakler (48) klar, dass es nichts mit ihr oder ihren gemeinsamen Kindern Landon (19) und Alabama (17) zu tun habe. Jedoch erklärte sie auch, dass etwas Ernstes vorgefallen sein müsse, da ihr Ex sonst nie geplante Auftritte canceln würde.

Anzeige

Instagram / travisbarker Travis Barkers Instagram-Story, September 2023

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Shanna Moakler im März 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de