Welche Zukunftspläne haben Bachelorette Jenny und Fynn?

Sie machen schon Pläne! In diesem Jahr hatte Jennifer Saro als Bachelorette die begehrten Rosen verteilt. Im Finale standen Adrian Alian (27) und Fynn Lukas Kunz (26). Dabei entschied sich die Rosenverteilerin am Ende für Fynn. Gerade erst war die Wiedersehens-Show über die deutschen Bildschirme geflimmert. Dabei kam heraus: Die beiden Turteltauben sind noch immer ein Paar! Mit Promiflash plaudern Jenny und Fynn nun über ihre Zukunftspläne!

In weiteren TV-Shows wird man die beiden wohl erst einmal nicht mehr sehen, wie sie im exklusiven Interview mit Promiflash verraten. Dafür haben sie bereits über Familienplanung gesprochen. "Mir ist es schon wichtig, dass meine Freundin auch Kinder möchte – gut, sie hat ja eins – aber vielleicht auch gemeinsame Kinder haben möchte. Da spricht man halt mal drüber", erzählt Fynn. Seine neue Liebe stimmt ihm zu und ergänzt, dass es wichtig sei, dabei einer Meinung zu sein.

Auch über den Umzug in eine gemeinsame Wohnung ist sich das frisch verliebte Paar bereits einig: "Wir haben auch schon über das Zusammenziehen gesprochen und es ist auf jeden Fall der Plan. Und wenn es so weit ist, dann wird das natürlich auch nach außen kommuniziert", offenbart die Rosendame. Während Fynn in der Nähe von Lüneburg wohnt, ist Jenny in Berlin zu Hause.

Anzeige

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro, Influencerin

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Fynn Lukas Kunz, "Die Bachelorette"-Kandidat 2023

Anzeige

Die Bachelorette, RTL Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz beim Dreamdate

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de