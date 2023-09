Wow! So groß ist Prinz Harrys Sohn Archie schon geworden

Wie die Zeit vergeht. Seitdem Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (42) dem britischen Königshaus Anfang 2020 den Rücken gekehrt hatten, schafften sie es immer wieder in die Schlagzeilen. Dennoch halten sie ihre Kinder dabei weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Mit seiner neuen Netflix-Doku ist der Duke of Sussex aktuell wieder in aller Munde – und gibt dabei sehr private Einblicke. Ein Foto zeigt, wie groß Prinz Archie (4) bereits geworden ist.

In einer Szene der Dokumentation "Heart of Invictus" sitzt der jüngere Bruder von Prinz William (41) während eines Videoanrufs am Schreibtisch in seinem Haus in Montecito. Es scheint, als gäbe es hier nichts weiter zu sehen. Oder vielleicht doch? Ganz unscheinbar lugt im Hintergrund ein Porträt seines Sohnes hervor. Das Foto, das in einem Ausschnitt zu sehen ist, der Hello! vorliegt, zeigt den kleinen Archie ganz fokussiert auf ein Spielzeug, das in seiner Hand zu sein scheint. Auf dem Schnappschuss ist die Ähnlichkeit des Mini-Royals mit seinem Vater kaum zu übersehen.

Doch ist das nicht der einzige Einblick, den Harry gewährt. Im Verlauf der Doku spricht er über einen Ratschlag, den er seinem kleinen Spross für die Zukunft gegeben hat. "Egal, was du später einmal werden willst, es ist dein Charakter, der an erster Stelle steht", gab er Archie mitunter auf den Weg.

Instagram / sussexroyal Prinz Harry und sein Sohn Archie Harrison

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images Prinz Harry im August 2023

