Rührend: Diesen Rat gibt Prinz Harry Archie für die Zukunft!

Prinz Harry (38) lehrt seinem Sohn, was im Leben zählt. Seit Sommer 2016 gehen der Duke of Sussex und Herzogin Meghan (42) gemeinsam durchs Leben. Nur zwei Jahre später folgte die Traumhochzeit der beiden. Seit der Geburt ihrer beiden Kinder Archie (4) und Lilibet (2) wirkt das kleine Familienglück der beiden perfekt. Harry scheint dabei in seiner Rolle als Papa aufzugehen. Nun verrät er, welche wichtige Message er seinem Sohn mit auf den Weg gibt.

Der Duke of Sussex ist sichtlich sentimental, als er in seiner neuen Netflix-Doku "Heart of Invictus" über die Zukunft seines Sprosses redet: "Egal, was du später einmal werden willst, es ist dein Charakter, der an erster Stelle steht. Nichts würde seine Mutter und mich glücklicher machen, als zu sehen, dass er [später] solch einen Charakter hat, wie wir ihn heute vor uns sehen – so wie euren", sagt Harry in einer emotionalen Rede zu den Teilnehmern der "Invictus Games". Der Moment wirkt schon beinahe intim, als er die Worte offenbar direkt an den kleinen Archie zu richten scheint.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Sohn der Sussexes beinahe einen anderen Namen bekommen hätte. Wie Just Jared berichtete, habe er diesen nur erhalten, weil sich Harry und Meghan offenbar nicht darauf einigen konnten, ob sie ihren Sohn lieber Archie oder Harrison nennen wollen.

Anzeige

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie in Windsor

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im September 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de