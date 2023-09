Aussprache: König Charles hat "keine Zeit" für Prinz Harry!

Ist sein royaler Terminkalender etwa schon voll? Schon seit einigen Jahren hängt der Haussegen bei der britischen Königsfamilie schief. Seitdem Prinz Harry (38) seine royalen Pflichten niedergelegt hatte, leidet vor allem das Verhältnis zu seinem Vater König Charles III. (74). In diesem Monat war angeblich eine persönliche Aussprache zwischen den Streithähnen geplant: Doch nun fällt Harry und Charles Versöhnungsgespräch wohl ins Wasser!

Der Rotschopf wird in der kommenden Woche nach Großbritannien reisen, um an den jährlichen WellChild Awards teilzunehmen. Wie Mail on Sunday nun berichtet, werden sich Harry und Charles allerdings nicht während seines kurzen Aufenthalts in der Heimat treffen. Ein Palast-Insider meint zu wissen, dass der 74-Jährige "keine Zeit im Terminkalender" habe, um seinen Sohn zu sehen.

Ob die Absage vielleicht an Harrys Äußerungen im Rahmen seiner neuen Netflix-Serie "Heart of Invcitus" liegt? In der Dokumentation wirft royale Aussteiger seiner Familie vor, dass sie ihn nach seiner Rückkehr aus Afghanistan im Stich gelassen habe. "Ich hatte keine Unterstützungsstruktur, kein Netzwerk und keinen fachkundigen Rat, um herauszufinden, was wirklich mit mir los war", erklärte er.

Getty Images König Charles im Juli 2019

Getty Images Prinz Harry und König Charles III. im September 2022

Getty Images Prinz Harry im September 2022

