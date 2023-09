Farbenfroh: Hayden Panettiere hat nun einen rosafarbenen Bob

Sie präsentiert stolz ihre neue Frisur. Hayden Panettiere (34) ist eine angesehene Schauspielerin in Hollywood. Doch sie hat auch schwierige Zeiten hinter sich: Hayden kämpfte jahrelang gegen eine schlimme Alkohol- und Schmerzmittelsucht. Wegen ihrer Abhängigkeit suchte die Blondine sogar einen Leberspezialisten auf, da ihr Konsum diese anschwellen ließ. Inzwischen geht es Hayden allerdings wieder besser. Nun hatte die Synchronsprecherin ein kleines Umstyling.

Die Schauspielerin teilt auf Instagram einen Schnappschuss von sich selbst. Dort präsentiert sie ihre neue Frisur: Hayden trägt jetzt einen rosafarbenen Bob. "Pink hair don’t care" betitelt sie das Foto, auf dem sie einen weißen Bademantel trägt und offenbar für ein Fotoshooting zurechtgemacht wird.

Der Filmstar ist für seine ausgefallenen Looks bekannt. Vor einigen Jahren ließ sich die Ex von Profi-Boxer Wladimir Klitschko (47) einen strahlenden, platinblonden Pixie-Cut schneiden. Sie trug ihre Mähne damals auf eine Seite gebürstet – und betonte so ihren Undercut noch deutlicher. Aber Hayden rockte auch schon lange blonde Locken oder einen vollen Pony.

Hayden Panettiere, Schauspielerin

Hayden Panettiere, Hollywoodstar

Hayden Panettiere, März 2023

