Freut sich Ann-Kathrin Götzes Sohn schon auf seinen Bruder?

Ann-Kathrin Götze (33) plaudert private Details aus. Die Influencerin und Fußball-Profi Mario Götze (31) gehen seit 2012 gemeinsam durchs Leben. Im Jahr 2020 durften sie mit Sohn Rome ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Die Schwangerschaft und baldige Geburt ihres zweiten Kindes macht das Familienglück damit nun komplett. Doch ist Ann-Kathrins Söhnchen Rome schon bereit für seine Rolle als großer Bruder?

Auf die Frage, ob der Kleine seinem Geschwisterchen bereits entgegenfiebert, antwortet die 33-Jährige im RTL-Interview: "Ja, definitiv! Er ist jetzt drei, also richtig greifen kann er es, glaube ich, noch nicht." Auch wenn er sich also in seinem jungen Alter noch nicht ganz ausmalen kann, welch bedeutende Rolle er schon bald einnehmen wird, meint Ann-Kathrin: "Er weiß, da kommt was. Ich bin gespannt, wie er reagiert, wenn dann so ein kleines Wesen zu Hause ist." Einen Namen für sein neuestes Familienmitglied hat das Paar bislang noch nicht, wie sie im weiteren Verlauf des Interviews erzählt.

In den sozialen Medien nimmt das Model ihre Fans mit auf den Weg durch die Schwangerschaft und gibt regelmäßige Updates. In einer Fragerunde auf Instagram hatte sie verraten, was sie am Schwangersein am liebsten mag. "Die kleinen Tritte und solche Bilder, sodass man wirklich weiß, dass dieser kleine Mensch darin wächst", hatte Ann-Kathrin daraufhin geantwortet.

Anzeige

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze, Model

Anzeige

Getty Images Mario Götze und Ann-Kathrin Götze, 2022

Anzeige

Getty Images Ann-Kathrin Götze, Model und Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de