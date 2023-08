Achter Monat: Das liebt Ann-Kathrin Götze an Schwangerschaft

Ann-Kathrin Götze (33) ist schon jetzt ganz vernarrt in ihr kleines Wunder! 2020 hatten Mario Götze (31) und seine Frau ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen. Nach Sohnemann Rome hatte das Paar knapp drei Jahre später schon wieder freudige News zu verkünden: Nach zahlreichen Gerüchten bestätigten der Fußballstar und die Beauty, dass sie erneut ein Kind erwarten. Was liebt Ann-Kathrin an ihrer Schwangerschaft am meisten?

"Ich bin im achten Monat schwanger", verkündet die Influencerin ihren Fans in einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story. Dabei wird die 33-Jährige zudem danach gefragt, was sie an ihrer Schwangerschaft denn am meisten schätze. "Die kleinen Tritte und solche Bilder, sodass man wirklich weiß, dass dieser kleine Mensch darin wächst", antwortet Ann-Kathrin und zeigt dazu ein Ultraschallbild ihres ungeborenen Kindes. Das fühle sich für die werdende Zweifachmama ganz schön surreal an. "Der Körper einer Frau ist wirklich unglaublich", fügt das Model noch hinzu.

Mit dem Wachsen ihres Babys bekommt Ann-Kathrin aber auch so einige Schwangerschaftsgelüste! "Am Anfang war es viel Saures und jede Menge Käse. Dann kam eine Phase, wo ich nur rohes Gemüse gegessen habe, dann Cornflakes und dann Big Macs", berichtete die Beauty vor wenigen Wochen. Dabei wolle sie eigentlich darauf achten, sich gesund zu ernähren. Doch sie "kann einfach nicht".

