In Spielfilmlänge: GZSZ dreht eine Special-Folge in Paris!

Es geht um die ganz großen Gefühle! Tag für Tag verfolgen zahlreiche Fans gespannt die Geschichten rund um die Bewohner des Kolle-Kiez bei GZSZ. In den vergangenen Jahren kamen sie dabei vor allem bei den Special-Folgen in Spielfilmlänge auf ihre Kosten: 2022 sorgte der Showdown zwischen Linostrami (Matthias Unger) und Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 62) für jede Menge Spannung. Doch was erwartet die Zuschauer in diesem Jahr? Wie jetzt bekannt wird, spielt die Special-Folge in der Stadt der Liebe: Paris!

"Romantik, Crime, Mode und große Emotionen mit atemberaubenden Bildern aus der Hauptstadt der Liebe sind schon jetzt garantiert!", teasert Executive Producerin Christiane Gosh in einem Interview mit RTL an. Und auch die ersten Protagonisten sind bereits bekannt: In dem gefühlslastigen Special dreht sich offenbar alles um Laura Lehmann (Chryssanthi Kavazi, 34) und John Bachmann (Felix von Jascheroff, 41). Aber auch Emily Wiedmann (Anne Menden, 37) ist mit von der Partie. Ein genaues Datum für die Ausstrahlung gibt es bislang nicht, doch schon im Herbst/Winter soll es so weit sein.

Die ersten Drehtage in Paris haben die Schauspieler bereits hinter sich. Schon jetzt kommen sie nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Die ersten Drehtage waren schon traumhaft. Die Stadt hat so ein ganz besonderes Flair und romantisiert hier alles und jeden", verrät Chryssanthi. Und auch Felix ist begeistert: "Es ist immer ein Abenteuer, wenn man die Möglichkeit hat, außerhalb Deutschlands zu drehen."

Felix von Jascheroff und Chryssanthi Kavazi beim GZSZ-Special-Dreh

Anne Menden, Felix von Jascheroff und Chryssanthi Kavazi in Paris für GZSZ

Chryssanthi Kavazi, GZSZ-Star

