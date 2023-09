Kuscheleinheit mit fremdem Mann: Ist Tammy Hembrow verliebt?

Sie wurde mit einem fremden Mann gesichtet. Vor drei Jahren gaben Tammy Hembrow (29) und Matt Poole bekannt, dass sie ein Paar sind. Die beiden bekamen sogar ein gemeinsames Töchterchen: Die kleine Posy kam im Juni 2022 auf die Welt. Doch die Liebe der Influencerin und des Sportlers hielt nicht lange: Ende des vergangenen Jahres trennte sich das Paar wieder. Hat Tammy nun etwa wieder einen neuen Mann an ihrer Seite?

Auf Instagram geht zurzeit ein Video viral, in dem die Fitness-Influencerin mit einem dunkelhaarigen Kerl unterwegs ist. Die beiden plaudern und sie zeigt ihm etwas auf ihrem Handy. Dann lehnt sich Tammy an ihn, während der Unbekannte sie zärtlich in den Arm nimmt. Es scheint zudem so, als würde er ihr einen kurzen Kuss auf den Kopf geben. Ist Tammy also wieder frisch verliebt?

Ihr Ex soll immerhin auch wieder eine neue Flamme haben. Der 35-Jährige teilte vor einigen Wochen ein Selfie mit einer Frau auf Instagram. Dabei soll es sich laut Daily Mail um seine neue Freundin Maddi Woodward handeln. Die 22-Jährige legt auf dem Schnappschuss ihren Arm um Matt.

Getty Images Tammy Hembrow und ihr Ex Matt Poole

Getty Images Tammy Hembrow, Oktober 2020

Getty Images Tammy Hembrow, Juni 2021

