Markus Mörls Sohn: Das sind die ersten "Love Island"-Hotties

Mit diesen Granaten wird die kommende Staffel sicherlich alles andere als langweilig! In wenigen Tagen ist es endlich so weit: Am 11. September geht Love Island in die achte Runde. In diesem Jahr suchen Singles an der griechischen Küste das Abenteuer ihres Lebens. Bis zum Ende der Kuppelshow bleibt spannend, wer sein Dreamdate oder sogar seine wahre Liebe findet – vielleicht ja einer dieser fünf Kandidaten?

Wie Bild berichte, wurden nun die ersten Teilnehmer der diesjährigen Staffel bekannt gegeben – und die können sich wirklich sehen lassen! Einer der Kandidaten hat bereits Erfahrung vor der Kamera: Hannes, der 24-jährige Sohn des "Ich will Spaß"-Interpreten Markus Mörl (64), sucht im TV nach der großen Liebe. Neben seinem Aussehen punktet der Promi-Sohn vor allem durch eine Extraportion Selbstbewusstsein. Aber damit nicht genug: In diesem Jahr ziehen zum ersten Mal eineiige Zwillingsschwestern in die "Love Island"-Villa: Vanessa und Jenny aus Bodenmais.

Die Schlange an Hotties ist damit aber noch nicht zu Ende. Auch der 26-jährige Sunnyboy Ray aus Hamburg versucht sein Glück in der Datingshow. In Sachen Frauen hatte der Barkeeper bislang nicht immer Erfolg: "Ich hatte viele Beziehungsversuche, aber spätestens nach sechs Monaten war es dann vorbei." Ebenso hofft der 25-jährige Leon aus Erding auf ein Liebesabenteuer. "Ich kann manchmal eine Diva sein", warnt der Student vor.

