Sofia Vergara genießt ihr Leben nach der Trennung total

Sie lebt wieder ihr bestes Leben. Im Juli gaben Sofia Vergara (51) und Ehemann Joe Manganiello (46) nach sieben gemeinsamen Jahren ihre Trennung bekannt. Mittlerweile ist die Scheidung schon in vollem Gange. Die beiden Schauspieler konnten sich sogar über das Sorgerecht ihres Hundes Bubbles einigen. Der soll Berichten zufolge bei dem Spiderman-Darsteller bleiben. Die Beauty kann also vorerst ihr Leben so richtig genießen – und das macht sie auch. Sofia blüht seit der Trennung so richtig auf.

"Sie geht jeden Abend aus, so scheint es jedenfalls, und genießt die Cocktails und die Aufmerksamkeit", verrät ein Insider gegenüber Radar Online. "Sie lebt so, als wäre sie gerade aus dem Gefängnis gekommen", berichtet die Quelle weiter. Das dürfte ihrem Ex allerdings so gar nicht gefallen. Dieser sei nämlich eher für entspannte Abende zu Hause zu haben. "Sofia ist schon immer gerne ausgegangen, und jetzt, wo Joe nicht mehr zu Hause wartet, kann sie so lange ausgehen, wie sie will, ohne jemanden zu verärgern", weiß die Person.

Nicht nur was Partys anbelangt, scheint Sofia wieder aufzublühen. Auch fürs Dating scheint die Modern Family-Darstellerin wieder offen zu sein. In einem Interview mit E! News berichtet ihre Schauspielkollegin Julie Bowen (53), dass die Latina einfach weiter mache. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie, wenn sie sich eine Beziehung wünscht, eine haben wird, aber sie braucht sicher keine", erklärt sie.

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara im März 2022

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara im Januar 2020

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara im November 2022

