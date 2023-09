Tishs Hochzeitsgast verrät, wie Miley Cyrus wirklich tickt!

Wie ist sie abseits des Rampenlichts? Miley Cyrus (30) ist eine erfolgreiche Sängerin. Erst vor wenigen Tagen veröffentliche sie ihren neuen Song "Used To Be Young". Ihre Fans kennen ihr Verhalten auf der Bühne nur zu gut. Vor einigen Jahren hatte sie ein paar wildere Performances geliefert – mittlerweile fokussiert sie sich eher auf ihre gesanglichen Darbietungen. Aber wie tickt Miley denn privat?

Privater als auf der Hochzeit ihrer Mutter Tish Cyrus (56) könnte es nur noch in Mileys eigenen vier Wänden werden. Ein Gast der Feier, Candice Warner, plaudert mit Daily Mail Australia über die "Wrecking Ball"-Interpretin – und zeigt sich begeistert: "Wir saßen da und unterhielten uns und sie war nicht anders als alle anderen und das finde ich so erfrischend. Denn man hört so viel über so prominente Leute und wenn man sie dann trifft, sind sie meistens ganz bodenständig und so war sie auch."

Miley zeigte sich total interessiert an den Hochzeitsgästen und schien sehr aufmerksam zu sein. "Was mir besonders auffiel, war, wie sehr sie ihre Mutter liebt, und sie war sehr aufgeregt wegen ihres besonderen Tages", schwärmte Candice weiter. Die 30-Jährige performte zwar nicht auf der Hochzeit – jedoch lief eines ihrer Lieder, als Tish zum Altar runterlief.

Miley Cyrus im Februar 2020

Miley Cyrus, Sängerin

Miley Cyrus mit ihrer Mutter Tish Cyrus

