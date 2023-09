Würde OnlyFans für Britney Spears jemals infrage kommen?

Dieser Schritt mag gut überlegt sein. Das scheint sich wohl auch Pop-Prinzessin Britney Spears (41) gedacht zu haben, als es um das Thema OnlyFans ging. In den sozialen Medien präsentiert sich die Sängerin schon seit längerer Zeit in sexy Videos. So tanzte sie beispielsweise an einer Poledance-Stange oder präsentierte sich in schlüpfrigen Fotoaufnahmen so wie Gott sie schuf. Viele Menschen scheinen sich deswegen aktuell zu fragen: Könnte Britney vielleicht schon bald OnlyFans beitreten?

Laut TMZ lassen Quellen, die der "Toxic"-Interpretin nahe stehen, verlauten, dass ihr Beitritt zu dem exklusiven, kostenpflichtigen Portal mit den pikanten Inhalten sehr unwahrscheinlich sei. Zumindest soll dieser in der nahen Zukunft nicht auf der Agenda stehen. Demnach wolle Britney mit der Seite nicht in Verbindung gebracht werden. Insider meinen wiederum auch zu wissen, dass sie bereits zuvor ein Angebot der Webseite bekommen haben soll – dieses am Ende aber abgelehnt hatte.

Ihr Social-Media-Profil lässt vermuten: Über die Trennung von Sam Asghari (29) ist die 41-Jährige inzwischen schon längst hinweg. In einem Video auf Instagram hatte die Musikerin unter anderem gezeigt, was für wilde Partys sie feiern kann. "Ich habe meine Lieblingsjungs eingeladen und habe die ganze Nacht gespielt!", hatte sie ihren Beitrag damals kommentiert.

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Musikerin

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Popstar

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de