Zu anstrengend? Selena Gomez hat Ansprüche beim Dating!

Das sind ihre Dating-Ansichten! Selena Gomez (31) wurden die vergangenen Jahre einige Flirts nachgesagt. Zuletzt schien es ernster mit dem Sänger Zayn Malik (30) zu werden. Doch nach ein paar Dates war wohl schon alles wieder vorbei. Passend zu ihrem Beziehungsstatus veröffentlichte sie vor Kurzem ihren neuen Song "Single Soon". Nun verliert Selena ein paar Worte übers Dating und ist dabei ganz ehrlich!

In der Radioshow "SiriusXM Hits 1 LA with Tony Fly and Symon" stellt sie sich auch einigen Fragen über ihr Liebesleben. Selena betont, derzeit vollkommen happy zu sein. "Ich denke, ich habe meine Ansprüche. Aber ich lebe wohl in einer Zeit, in der anspruchsvoll mit anstrengend verwechselt wird", erklärt sie. Sie wolle einen Mann an ihrer Seite, der einfach nett ist, sie zum Lachen bringt und gut zu ihrer Familie und Umgebung ist.

Zudem gesteht sie, dass sie nicht immer so selbstbewusst in Sachen Liebe gewesen sei. "Ich möchte einfach glücklich mit mir selbst sein. Und wenn die eine Person in mein Leben tritt, ist es dann das i-Tüpfelchen. Früher war ich viel unsicherer", führt sie aus.

