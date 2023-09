100. Geburtstag: Queen (†) soll 2026 ein Denkmal bekommen

Queen Elizabeth II. (✝96) soll zu ihrem 100. Geburtstag geehrt werden. Im vergangenen Jahr hatte die britische Monarchin ihr 70-jähriges Thronjubiläum feiern dürfen. Doch nur wenige Monate später, am 8. September, verstarb die Königin auf Schloss Balmoral. 2026 wäre sie 100 Jahre alt geworden. Um Queen Elizabeth noch einmal eine Ehre zu erweisen, soll in zwei Jahren, zu ihrem 100. Geburtstag, ein Denkmal für sie errichtet werden.

"Es wird eine einzigartige Herausforderung sein, den außergewöhnlichen Beitrag Ihrer verstorbenen Majestät zu unserem nationalen Leben während ihrer sehr langen Regierungszeit für künftige Generationen festzuhalten", kommentiert ihr ehemaliger Privatsekretär Robin Janvrin die Planung in einem Interview mit ET Canada. Gemeinsam mit den Mitgliedern des Queen-Elizabeth-Gedenkkomitees nehme er Vorschläge für das Denkmal entgegen und prüfe diese auf ihre Angemessenheit. Die besten werden anschließend König Charles III. (74) und dem Premierminister für die finale Entscheidung vorgelegt.

In wenigen Tagen jährt sich der Todestag der britischen Monarchin zum ersten Mal. Auch an diesem Tag soll ihr Tribut gezollt werden. Laut Mirror planen Prinz William (41) und seine Frau Kate (41), eine Gedenkfeier zu besuchen und auch ein paar Worte an das Volk zu richten. König Charles und seine Frau Camilla (76) sollen hingegen den Todestag der Queen fernab der Öffentlichkeit verbringen.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., einstige britische Monarchin

Anzeige

Getty Images König Charles III. und seine Mutter, Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und die Queen im Jahr 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de