"Belogen und betrogen": Meint Britney Spears hier Ex Sam?

Schießt sie hier etwa gegen ihren Ex? Ende August hatte Sam Asghari (29) die Scheidung von Britney Spears (41) eingereicht. Daraufhin erhob der gebürtige Iraner schwere Vorwürfe gegen die Popsängerin: Unter anderem behauptet er, die "Toxic"-Interpretin habe ihn mit einem Angestellten betrogen und sei ihm gegenüber gewalttätig geworden. Seither herrscht zwischen den Noch-Eheleuten Funkstille. Nun postet Britney kryptische Zeilen im Netz!

Auf Instagram teilt die 41-Jährige mal wieder ein neues Video von sich – wilde Tanz-Moves inklusive. Unter dem Clip stellt die Musikerin ihrer Community eine ziemlich persönliche Frage: "Wie oft wurdet ihr von jemandem belogen oder betrogen, den ihr geliebt habt?" Ob Britney hier eine Anspielung auf ihren Noch-Ehemann Sam macht?

Vor wenigen Tagen wirkte es jedenfalls noch so, als wäre Britney nach der Trennung bereit für einen Neuanfang. In den sozialen Netzwerken präsentierte die Sängerin ihren Fans stolz ihr neuestes Tattoo: Eine rote Schlange schmückt fortan ihren unteren Rücken. "Mein neues Schlangentattoo, Leute. Ich bin so aufgeregt, yeah", schwärmte die zweifache Mutter strahlend.

Getty Images Britney Spears im Mai 2011

Getty Images Sam Asghari im November 2022

Instagram / britneyspears Britney Spears' neues Tattoo

