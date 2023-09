Sam Asghari nach Trennung offen für Freundschaft mit Britney

Ob Britney Spears (41) darauf auch Lust hat? 2021 hatten die Sängerin und Sam Asghari (29) geheiratet. Lange hatte es so gewirkt, als hätte die "Toxic"-Interpretin in dem Fitnesscoach ihren Fels in der Brandung gefunden. Sogar gemeinsamer Nachwuchs war bei dem Ehepaar im Raum gestanden. Vor wenigen Wochen reichte Sam jedoch die Scheidung von Brit ein. Doch das Model ist bereit, einen freundschaftlichen Weg mit seiner Ex einzuschlagen.

Ein Insider berichtet nun gegenüber US Weekly, dass der Tänzer bereit dazu wäre, mit seiner Noch-Ehefrau neu anzufangen – als gute Freunde. "Er konzentriert sich im Moment auf sich selbst [...] obwohl er offen dafür ist, mit Britney freundschaftlich verbunden zu bleiben", behauptet die Quelle. Aktuell soll zwischen den beiden aber Funkstille herrschen.

Sam wäre also offen für eine Freundschaft mit Britney. Ob sie auch dazu bereit wäre, ist jedoch fraglich. Immerhin hatte ihr Ex kurz nach der Trennung schwere Vorwürfe gegen sie erhoben. So hatte er behauptet, dass die Schwester von Jamie Lynn Spears (32) ihm gegenüber handgreiflich geworden war.

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

Getty Images Sam Asghari im März 2022

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari auf dem Red Carpet

