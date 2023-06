"Begeistert": Priscilla Presley freut sich auf ihr Biopic!

Sie kann es wohl kaum abwarten! Im vergangenen Jahr flimmerte Baz Luhrmanns (60) "Elvis"-Film über die Leinwände. Der Streifen hatte Fans auf der ganzen Welt begeistert – Hauptdarsteller Austin Butler (31) wurde für seine Interpretation des King of Rock 'n' Roll sogar für einen Oscar nominiert. Von Starregisseurin Sofia Coppola (52) wurde nun die Biografie der Frau des verstorbenen Musikers verfilmt, die im Oktober in die Kinos kommt. Priscilla Presley selbst ist auch schon ganz aufgeregt!

Auf Instagram teilt die 78-Jährige eines der ersten Poster des Filmes, der auf ihrer 1985 erschienenen Biografie "Elvis and Me" basiert. "Ich bin begeistert von der Interpretation meines Buches durch die meisterhafte Sofia Coppola. Sie hat eine so außergewöhnliche Perspektive, und ich habe ihre Arbeit schon immer bewundert", schreibt Priscilla ganz angetan unter das Bild, auf dem Hauptdarsteller Jacob Elordi (25) und Cailee Spaeny (25) zu sehen sind. "Ich bin mir sicher, dass dieser Film jeden auf eine emotionale Reise mitnehmen wird", betont sie abschließend.

Priscilla freut sich offenbar sehr auf das Biopic – einige ihrer Fans scheinen aber noch Bedenken zu haben. Sie vermuten, dass ihre Perspektive der Story ihren Mann in ein schlechtes Licht rückt. "Ich bitte dich, lass Elvis nicht als den Bösen dastehen", kommentiert beispielsweise ein User im Netz.

Priscilla Presley bei dem Fototermin von "Elvis"

Priscilla und Elvis Presley bei ihrer Hochzeit in Las Vegas, Mai 1967

Priscilla, Lisa Marie und Elvis Presley in den 70ern

