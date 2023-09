Geht es den "Love Island"-Kandidaten nur noch um den Fame?

In wenigen Tagen ist es endlich so weit! Die neue Staffel von Love Island startet am 11. September. Auch in diesem Jahr machen sich partywütige Islander auf die Suche nach der großen Liebe – inzwischen wurden auch die Kandidaten bekannt gegeben: Neben Markus Möhrls Sohn Hannes sind noch neun weitere Hotties am Start. Doch sind die Kandidaten nur noch auf der Suche nach Fame? Moderatorin Sylvie Meis (45) hat eine klare Meinung!

"Ja, das kann natürlich passieren. Heutzutage hat jeder Instagram", erklärt die Blondine Promiflash. Jeder, der bei einer solchen Show mitmacht, hoffe am Ende auf ein paar Follower mehr. "Das kannst du bei jeder Show denken – bei jeder Castingshow, jeder Datingshow oder Modelshow", vermutet Sylvie. "Aber ich glaube schon daran, dass die Menschen, die sich bei 'Love Island' anmelden, Liebe suchen", stellt sie klar.

Außerdem sei der Casting-Prozess auch nicht leicht. "Da wird sich schon sehr viel Mühe gegeben, um das sehr gut rauszukristallisieren, wer da reinpasst und wer nicht, wer echt ist und wer nicht", plaudert die 45-Jährige gegenüber Promiflash aus. Sie glaube nicht, dass die Teilnehmer nur für den Fame da sind. "Und wenn einer nur dafür da ist – auch okay", findet Sylvie.

Fabi, "Love Island"-Kandidat 2023

Alessandra, "Love Island"-Kandidatin 2023

Sylvie Meis, Moderatorin

