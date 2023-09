Der Cast steht: Das sind die "Love Island"-Kandidaten 2023!

Endlich sind alle Gesichter bekannt! Die Datingshow Love Island hatte zuletzt eine Pause eingelegt. Doch vor einigen Wochen gab es für alle Reality-TV-Fans gute Neuigkeiten: Das Format geht in eine neue Runde. Ab dem 11. September ist wieder jede Menge Flirten angesagt. Moderiert wird das Ganze wie zuvor auch von Sylvie Meis (45). Dieses Jahr hat sie allerdings noch einen Kollegen im Gepäck: Oli P. (45). Nun wurden auch endlich die ersten Kandidaten der diesjährigen Staffel bekannt gegeben.

Wie RTL 2 mitteilt, wird unter anderem die 26-jährige Alessandra die große Liebe suchen. Ihr letzter Freund stand bereits in der Öffentlichkeit: Die Studentin war mit einem französischen Nationalspieler zusammen. Auch die Hotelfachfrau Evi hofft, sich auf Insel der Liebe zu vergucken. "Ich bin sexy und süß – das ist eine gute Mischung!", sagt sie selber über sich. Laura ist seit Anfang 2022 Single und jetzt bereit, sich wieder zu verlieben. Außerdem sind die beiden Zwillinge Jenny und Vanessa mit dabei. Für die Blondine kommen One-Night-Stands wohl nicht infrage: "Hatte ich auch noch nie. Ich bin ein Beziehungsmensch", stellt sie klar. Für ihre Schwester hingegen ist eine Sache im Dating nicht verhandelbar: "Zu kleine Männer. 1,86 m muss er schon sein."

Der 25-jährige Leon hatte in seinem Leben bereits einige One-Night-Stands. Findet er in Griechenland nun die große Liebe? Ray lässt nichts anbrennen. Der 26-Jährige gesteht: "Ich hatte schon mehrere Frauen gleichzeitig, ja." Und auch Markus Mörls (64) Sohn Hannes ist überzeugt von sich. "Ich hatte es noch nie, dass ich mit einer Frau im Bett lag und keinen Sex hatte", verrät der 24-Jährige. Fabi hingegen gesteht: "Eifersucht ist ja Verlustangst und ein bisschen hab ich das schon." Ob ihm das in der Show im Weg stehen wird?

RTL II / Magdalena Possert Alessandra, "Love Island"-Kandidatin 2023

RTL II / Magdalena Possert Evi, "Love Island"-Kandidatin 2023

RTL II / Magdalena Possert Laura, "Love Island"-Kandidatin 2023

RTL II / Magdalena Possert Vanessa und Jenny, "Love Island"-Kandidatinnen 2023

RTL II / Magdalena Possert Leon, "Love Island"-Kandidat 2023

RTL II / Magdalena Possert Luca, "Love Island"-Kandidat 2023

RTL II / Magdalena Possert Ray, "Love Island"-Kandidat 2023

RTL II / Magdalena Possert Hannes, "Love Island"-Kandidat 2023

RTL II / Magdalena Possert Fabi, "Love Island"-Kandidat 2023

