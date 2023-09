Katie Price gibt zu: Das ist der wahre Grund für Insolvenz

Sie spricht Klartext! Katie Price (45) hatte ein luxuriöses Leben gelebt und teure Dinge gekauft, bis sie 2019 schließlich für bankrott erklärt werden musste. Mit ihrer Firma hat das Model einen gewaltigen Schuldenberg angehäuft, der sich auf rund 3,2 Millionen Euro belaufen haben soll. Letztendlich blieb dem Realitystar nur die Insolvenz übrig. Jetzt enthüllt Katie den wahren Grund für ihren Bankrott.

Im "Private Parts"-Podcast spricht die Beauty über die Hintergründe von ihren Schulden. "So viele erfolgreiche Menschen gehen in den Bankrott. Meiner hat mit Ex-Freunden zu tun", verrät sie. "Ich hatte einen Zusammenbruch, so fing es bei mir an – Anwälte und Verflossene, das ist meine Konkurssache", erzählt sie weiter. Katie berichtet, Depressionen gehabt zu haben, weswegen sie sich nicht mehr um ihre Briefe und Anrufe habe kümmern können. "Dann kommen Rechnungen und man kann es nicht ertragen, sie zu öffnen, und man hat nicht die Energie, die Rechnungen zu bezahlen, und alles bricht zusammen, und man ist in einer Situation, in der es einem schlecht geht", gibt sie zu.

Doch nicht nur das sei Schuld an Katies prekärer Situation gewesen. Das Model habe gern geshoppt und Geld ausgegeben. "Eines meiner Pferde hat 250.000 Pfund gekostet", verriet die 45-Jährige im Juli im Podcast "Saving Grace" über eine ihrer teuersten Ausgaben, was umgerechnet knapp 300.000 Euro sind.

Katie Price, Realitystar

Katie Price, Realitystar

Katie Price im Juli 2023

