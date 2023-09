Mit Abstand: Dieser "Love Island"-Single ist am heißesten!

Die Promiflash-Leser haben schon einen Love Island-Crush! In einer Woche startet die achte Staffel der beliebten Datingshow. Die ersten zehn Kandidaten, die sich unter der griechischen Sonne verlieben wollen, sind bereits bekannt. Mit dabei sind unter anderem Markus Mörls (64) Sohn Hannes sowie die Zwillingsschwestern Jenny und Vanessa. Doch welches Girl oder welcher Boy ist am heißesten? Ihr habt abgestimmt!

Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand 4. September 2023, 17:30 Uhr] hervorgeht, raubt Fabi den Fans schon jetzt den Atem. Von insgesamt 1.000 Teilnehmern finden 357 (35,7 Prozent) den Beamten am heißesten – damit führt er das Attraktivitäts-Ranking mit Abstand an. Auf Platz zwei landet Alessandra mit 162 und damit 16,2 Prozent der Stimmen, dicht gefolgt von Evi. Die Hotelfachfrau ergatterte 143 Stimmen (14,3 Prozent). Nicht ganz so gut sieht es bisher für Laura, Ray und Jenny aus. Sie bilden mit jeweils unter vier Prozent das Schlusslicht des Votings.

Bei den Fans hatte der Cast ohnehin keine Freudenschreie ausgelöst. Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram gaben die meisten Zuschauer an, die diesjährigen Kandidaten ziemlich lahm zu finden. "Na, da gab es aber schon ein besseres Starterfeld", kommentierte zum Beispiel auch der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Patrick Fabian (36).

