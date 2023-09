Die neuen "Love Island"-Kandidaten fallen bei den Fans durch

Da haben sich die Fans offenbar mehr erhofft. In wenigen Tagen geht Love Island in die nächste Runde. Heute wurden die ersten zehn Kandidaten bekannt gegeben. Neben Markus Mörls (64) Sohn Hannes sind unter anderem die Zwillinge Vanessa und Jenny mit von der Partie. Aber auch die Hotelfachfrau Evi oder der 25-jährige Leon stürzen sich in das Flirt-Abenteuer. Die Zuschauer müssen sie allerdings erst noch von sich überzeugen.

Bei einem Blick in die Kommentare unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram wird deutlich, dass viele Fans der Sendung von dem Cast enttäuscht sind. "Sorry, aber auch diesmal komische Kandidaten", schrieb eine Nutzerin. "So lahm", findet auch Reality-Sternchen Walentina Doronina (23). Patrick Fabian (36) ergänzt: "Na, da gab es aber schon ein besseres Starterfeld..." Dem ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darsteller sei die Sendung inzwischen ohnehin zu oberflächlich. Der Meinung sind auch weitere User. "Ist die Voraussetzung als Frau, dass man Schlauchboot-Lippen hat?", lautet nur einer der entsprechenden Kommentare.

Vielleicht geht es in der Villa aber trotzdem noch ab. Die Moderatorin Sylvie Meis (45) hatte sich bereits mehr Geflirte gewünscht. "Ich hoffe wirklich auf ein bisschen mehr Naughtiness, also von mir aus kann ein bisschen mehr passieren, als wir in den von mir moderierten Staffeln gesehen haben", hatte sie im Interview mit Promiflash betont.

RTL II / Magdalena Possert Vanessa und Jenny, "Love Island"-Kandidatinnen 2023

RTL II / Magdalena Possert Hannes, "Love Island"-Kandidat 2023

RTLZWEI/Magdalena Possert Sylvie Meis, "Love Island"-Moderatorin

